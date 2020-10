Italia, Caputo: "Pronto a giocarmi le mie carte, ma so che davanti ho Immobile e Belotti"

Francesco Caputo, centravanti del Sassuolo convocato da Mancini per le gare della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct, soffermandosi tra le altre cose anche sulle gerarchie dell'attacco: "Io terzo incomodo? Per me non esiste nessun dualismo, so che davanti a me ci sono Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il primo ha vinto la Scarpa d'Oro, i numeri parlano chiaro, il Gallo fa grandissimi campionati. Ma sono qui per giocarmi le mie carte fino alla fine".

