Italia, Castrovilli indisponibile per l'Olanda: lascia il ritiro e torna alla Fiorentina

vedi letture

Altra tegola per la Nazionale azzurra. In vista della sfida con l'Olanda in programma lunedì 7 settembre, il CT Roberto Mancini dovrà rinunciare anche a Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, in tribuna ieri in occasione della sfida con la Bosnia, ha lasciato il ritiro azzurro e torna alla Fiorentina, club proprietario del cartellino, per eseguire tutti i test del caso. Lo riporta Firenzeviola.it.