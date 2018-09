© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Liechtenstein, Israele, Albania e Arabia Saudita. Sono le uniche quattro squadre che la Nazionale è riuscita a sconfiggere negli ultimi mesi (14 sfide totali). Un dato allarmante, che spiega bene la crisi di risultati dell'Italia e il momento di difficoltà del nostro calcio, ancora scosso dalla mancata qualificazione all'ultima Coppa del Mondo. Questa sera un'altra prestazione opaca, contro il Portogallo campione d'Europa in carica: per i lusitani è un'impresa storica, perché colgono la seconda vittoria consecutiva contro gli azzurri per la prima volta nella loro storia.