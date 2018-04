Italia, chi per il dopo Di Biagio? Forse è meglio uno straniero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi per il dopo Ventura? Appurato che Di Biagio non può bastare per placare gli animi di una nazionale con il cuore in fiamme per la mancata partecipazione a Russia 2018, è complicato anche trovare i nomi giusti per guidare una rivoluzione tecnica. Capello fa parte della vecchia scuola, pur avendo allenato già due nazionali come Inghilterra e Russia, ma forse è troppo vicino all'estabilishment. Mancini allo Zenit sta facendo maluccio, non vincerà né il campionato ed è stato estromesso dall'Europa League. Ancelotti vorrebbe una nuova sfida, per lui sarebbe una seconda scelta. Sì a Conte e Ranieri, per motivi diversi: il primo negli Europei 2016 aveva riportato un discreto entusiasmo nei confronti degli azzurri. Ranieri ha vinto il più straordinario dei titoli, passando dalla zona retrocessione al primo posto in pochi mesi. Alla fine servirebbe, ammesso e non concesso che non arrivi un big, un allenatore straniero, per evitare giochi di potere e di palazzo. Ma la nostra nazionale non è ancora pronta a una cosa del genere.