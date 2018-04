Italia, Chiellini: "Cambiare e ripartire, senza scordare la nostra identità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto su El Mundo, il difensore e senatore azzurro Giorgio Chiellini parla così della Nazionale e del momento di crisi che sta attraversando: "Se ci fosse solo una ragione, sarebbe facile, avremmo risolto il problema. Dobbiamo cambiare e ricominciare sapendo cosa viene fatto all'estero, modificare la programmazione nella formazione di nuovi giocatori, ma senza perdere, come detto, la nostra identità. Siamo italiani, non serve copiare i modelli altrui, ma adattarli. Spero che la prossima generazione sia ricca di talenti, ma oggi, dobbiamo essere umili e ammettere che siamo inferiori a squadre come Francia, Spagna o Germania. Non abbiamo più i Totti, Del Piero, Pirlo, Baggio, Inzaghi... Bisogna chiedersi perché e ritrovarli".