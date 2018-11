Italia, Chiellini: "Dobbiamo migliorare la gestione degli ultimi 30'"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia e della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo il match col Portogallo: “Le 100 presenze? ieri non ne potevo quasi più, non volevo perdere d’occhio la partita. Ho cancellato subito l’emozione che non mi doveva distogliere dal mio lavoro stasera. Dispiace per il risultato, dovevamo raccogliere di più nei primi 60’. Dobbiamo migliorare nella gestione degli ultimi 30’, dovevamo rallentare un po’ i ritmi e spingere di più, non appena ci siamo allungati abbiamo rischiato di prendere gol. Abbiamo delle caratteristiche importanti, dobbiamo continuare a credere in questo percorso. Ci sono tante cose positive, rimpiango solo la gestione dell’ultima mezzora. Questo sarà importante per il futuro, bisogna continuare ad avere più testa e più lucidità. Non bisogna avere la foga di andare subito avanti”.