Italia, Chiellini: "Gara di qualità, è la strada giusta. Dobbiamo migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Portogallo, Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Milano risponde sempre presente, la strada è quella giusta, abbiamo fatto una gara con tanta qualità e occasioni ma abbiamo speso tanto nei primi 60 minuti e nel finale abbiamo usato più cuore che testa, in queste gare con mancanza di lucidità se non si può vincere non si deve perdere, c'è tanto agonismo tanta e voglia ma poca lucidità negli ultimi minuti. La squadra non segna? Il gol alla fine viene, l'importante è continuare a giocare come abbiamo fatto stasera, dobbiamo lavorare così, il gol è un non problema ma la base c'è e lo abbiamo dimostrato anche stasera contro la squadra campione d'Europa che la squadra sta crescendo. Bisogna crescere gara dopo gara, dobbiamo conoscerci sempre di più, da marzo cominciano a valere ancora di più i tre punti, abbiamo onorato bene questo torneo nel migliore dei modi e l'obiettivo per il futuro è migliorare".