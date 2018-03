Italia, Chiellini ha lasciato il ritiro. C'è Ogbonna al suo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini ha ufficialmente lasciato il ritiro di Coverciano dopo gli esami svolti in mattinata. Il difensore della Juventus, costretto a uscire a gara in corso contro la SPAL per infortunio, è alle prese con un problema al flessore della coscia destra che non gli permetterà di prendere parte alle amichevoli dell'Italia contro Argentina e Inghilterra. Al suo posto il commissario tecnico Luigi Di Biagio ha convocato Angelo Ogbonna.