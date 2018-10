Italia, Chiellini: "L'Italia spalle al muro sa tirar fuori il meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Raisport, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato del match di domani tra Polonia e Italia. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.

Che partita sarà? "Molto importante per evitare la retrocessione e complicarci la strada nel ranking e qualificazioni. Dobbiamo vincere, abbiamo fatto 60 minuti buoni mercoledì. Ci stiamo conoscendo, troveremo una squadra fisica e solida, con buoni attaccanti che vorranno rifarsi dopo una brutta gara giovedì. Abbiamo tecnica sopraffina, dobbiamo metterla su quel piano e non quello fisico".

Si prendono molti gol, come mai? "Dipende dall'equilibrio della squadra, come dai gol che sono frutto del gioco. I dettagli e gli episodi contano, non possiamo lasciare nulla al caso limitandoli. E' una gara che ci da stimoli, faremo bene".



Cosa dirai ai più giovani? "Siamo abituati a pressioni e stadi del genere. I grandi si esaltano in ambienti del genere, sarà una bella presa di responsabilità. Quando siamo spalle al muro tiriamo fuori il meglio".

Sulle parole di Bonucci di ieri? "Ci saranno momenti più opportuni per parlare del futuro del calcio italiano. Domani conta vincere".