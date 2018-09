Italia, Chiellini: "Non giudicateci ora, ci conosciamo poco. Basta ansie"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a La Stampa: "Italia incompiuta? Logica conseguenza del cambiamento in atto: sarebbe sorprendente il contrario. La cosa da non fare è dare giudizi in questo momento: ci conosciamo poco e il ct ci chiede il giusto coraggio anche a costo di rischiare qualcosa. Serve pazienza. L’importante, per noi, è non farsi prendere dall’ansia. Altrimenti diventa tutto più difficile: sono convinto che la strada imboccata sia quella giusta. Ci servirebbe un successo importante, è vero. Soprattutto per i più giovani del gruppo, ma sono fiducioso".

Su Jorginho: "E' fondamentale: direi che è lui che ha in mano il gioco. Anche con la Polonia quando ha cominciato a darci ritmo, si è vista un’altra Italia".