Italia, Chiellini: "San Siro che applaude un simbolo Juve è un'emozione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Giorgio Chiellini, ormai simbolo sia della Juventus che dell'Italia, ha parlato nel corso di un collegamento con Che tempo che fa, trasmissione in onda su Rai 1: "Mia figlia si chiama Bianca. La serata di ieri è stata quasi perfetta, in quell'ambiente riuscire a vincere mi avrebbe reso la serata memorabile. Dopo quattordici anni vengo identificato come un simbolo della Juventus e ricevere l'ovazione di 80mila persone a prescindere dal club di appartenenza è stato un orgoglio ed un'emozione sorpresa. Mi ha un po' stupito ed è stato davvero emozionante. L'accoglienza ai ragazzi come Tonali? Quando entrai io a 20 anni c'era tanto imbarazzo. Cerco di stemperare la tensione e farli sentire parte del gruppo nonostante la differenza d'età. Per me è un piacere poterli aiutare, si pongono bene ed è un piacere vederli crescere. Anche io ho provato le loro stesse emozioni. A Messina, 14 anni fa con la Finlandia... Avevo più capelli e la faccia più pulita ma è stato un bel percorso".