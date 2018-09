Italia, Chiellini: "Si riparte con tanta voglia di far bene"

© foto di Federico De Luca

Il capitano azzurro Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Polonia: "Si riparte con tanta voglia di far bene. Si inizia questo nuovo torneo che ci può servire per il ranking e per ripartire. Sarà una partita a cui teniamo molto e speriamo di archiviarla con un successo".

Si riparte.

"Si riparte con tanto entusiasmo. Il clima che si vive in questi giorni a Coverciano è voglia di ripartire, entusiasmo portato dai giovani e quindi tanta voglia di fare e non pensare a quello che è stato".

Secondo te porta chiusa per Buffon?

"Ama troppo questa maglia per chiuderla definitivamente. Che sia portiere o chissà quale altro in futuro non la chiuderà mai".

Nel Portogallo non ci sarà Ronaldo.

"Quando cambi ambiente come ha fatto lui magari fermarsi un attimo e vivere di più il posto dove si va è anche una scelta giusta. Per noi sono due partite difficili, l'assenza di Cristiano ci aiuta nella seconda ma ora siamo focalizzati sulla prima. Sarà una gara difficile contro giocatori che conosciamo bene".