Italia, Chiellini: "Siamo consapevoli dell'importanza di questa gara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Italia Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel corso della trasmissione ‘Mese Azzurro’, in vista della gara di domani contro la Grecia: “Domani ci sarà tanto caldo sia per noi che per le persone che saranno allo stadio. Dobbiamo accendere subito l’interruttore, siamo consapevoli dell’importanza di questa partita. Sarebbe un grande passo in avanti per la qualificazione”.