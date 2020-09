Italia, Chiellini torna dall'infortunio e punta la Bosnia: "Speriamo di iniziare subito bene"

vedi letture

"Sono molto felice, si riparte e speriamo di iniziare subito bene". In un'intervista al canale Twitter ufficiale della Nazionale, Giorgio Chiellini parla del suo ritorno in azzurro. "Sicuramente è stato un giorno molto bello per me, tra l'altro a un anno preciso di distanza dall'infortunio grave avuto la scorsa stagione - ha detto alla vigilia della Bosnia - Raggiungere determinati risultati con il club è bellissimo, quando indossi la maglia azzurra è qualcosa di impagabile".

Che significato ha per te ripartire dopo tutto quello che abbiamo vissuto?

"Tornare qua a Coverciano, rivedere persone che non vedevo da così tanto tempo, l'entusiasmo di tanti giovani che fanno parte di questo gruppo: sicuramente è stato un giorno molto bello per me, tra l'altro a un anno preciso di distanza dall'infortunio grave avuto la scorsa stagione. Sono molto felice, si riparte e speriamo di iniziare subito bene".

Quanto ti è mancata la maglia azzurra?

"La maglia, a parte esteticamente che mi piace molto, per noi è qualcosa che ti entra dentro, un orgoglio, un onore, una responsabilità, un mix di emozioni che solo chi la indossa può capire. Giocare per il proprio club è bellissimo, raggiungere determinati risultati con il club è bellissimo, quando indossi la maglia azzurra si va oltre ed è qualcosa di impagabile".

La Nazionale può avere un aspetto positivo per il calcio italiano?

"Deve essere una gioia per tutta l'Italia, un cercare di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, ovviamente con le precauzioni del caso. Deve essere proprio una spinta di energia, come quella che ho provato io a tornare qui dopo tanti mesi. Penso che lo stesso lo possa provare una persona a casa a rivedere in campo la Nazionale".