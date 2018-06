Italia, Chiesa: "Certe valutazioni sono esagerate. Mancini? Grandissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro azzurro Federico Chiesa ha così parlato ai microfoni di Rai Sport: "La decisione di non avere procuratore l'ho presa con la famiglia, in questo momento era giusto mi seguisse lui poi vedremo. Come padre mi segue tantissimo e mi riprende soprattutto dal punto di vista comportamentale. Mi ricordo che contro il Pescara presi un rosso ingenuo: già avevo capito di aver sbagliato ma lui me lo fece capire non parlandomi per tre giorni. Mancini? Si vede che ha esperienza, parla la stessa lingua dei calciatori, è un grandissimo mister e darà tanto alla Nazionale. Valutazioni alte? Fanno piacere, vuol dire che quello che ho dato in campo è stato ripagato con elogi, complimenti e certe valutazioni che secondo me sono esagerate. Ma il mercato di oggi è così", le parole riprese da Firenzeviola.