Italia, Chiesa: "Devo ancora crescere tanto. Sousa e Pioli importanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana Federico Chiesa ha parlato in conferenza stampa a Coverciano affrontando anche l'argomento relativo alla sua crescita negli ultimi due anni: "Devo crescere ancora tanto e imparare a stare meglio in campo. Essere qui è molto importante, posso apprendere tanto dai campioni che ci sono in Nazionale. Avere un padre calciatore mi aiuta molto visto che mi dà tanti consigli. Sia con Sousa che con Pioli ho imparato tanto a livello tattico. Devo ancora crescere ma l'esperienza in Serie A mi aiuta molto".