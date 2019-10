Italia, Chiesa e D'Ambrosio lasciano il ritiro: accertamenti con i club

© foto di Federico De Luca

Nonostante la vittoria con la Grecia e la matematica qualificazioni a Euro 2020, arrivano due brutte notizie per l'Italia di Mancini: Federico Chiesa e Danilo D’Ambrosio potrebbero lasciare il ritiro della Nazionale. L'esterno offensivo è uscito nel primo tempo per un problema alla coscia destra, il terzino dell'Inter ha concluso la gara, lasciando però il campo con un problema fisico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, i due non andranno ufficialmente via dalla Nazionale, ma abbandoneranno solo temporaneamente il ritiro per essere valutati dagli staff medici dei rispettivi club.