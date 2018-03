Italia, Chiesa: "Non sento la pressione. Il campo dimostra ciò che sei"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di oggi a Coverciano, Federico Chiesa ha parlato anche delle pressioni che ci sono su di lui e sugli altri giovani in vista del nuovo ciclo azzurro che sta iniziando: "Non sono un predestinato, penso a fare bene e do sempre il 100% in allenamento. Sono qui per il lavoro svolto negli ultimi due anni. L'allenamento è la cosa più importante, quello che succede fuori deve restare fuori. Il campo dimostra quello che sei. I miei genitori mi hanno dato tanti consigli. Non sento la pressione, sono onorato di essere qui ed essere stati chiamati per il nuovo ciclo".