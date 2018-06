Italia, Chiesa: "Saremo grandi nel futuro. Mercato? Non ci penso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Federico Chiesa, attaccante dell'Italia, ai microfoni di Rai Uno dopo la sconfitta con la Francia. "Siamo sull'ottima squadra, sarà una grande squadra per il futuro. Una partita che serve per migliorare i nostri errori. Io sono a disposizione del mister, appena mi ha chiamato in causa ho dato il massimo. La Francia ha campioni fortissimi, vederli da vicino è veramente qualcosa di impressionante. Hanno tutte le carte in regola per vincere il Mondiale. Mercato? Adesso penso soltanto alla Nazionale. Mi trovo meglio a sinistra e devo migliorare a destra".