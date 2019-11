© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Per me è stato emozionante, importante". Protagonista in sala stampa a Coverciano, Andrea Cistana ha commentato la gioia per la convocazione con l'Italia: "Un riconoscimento degli ultimi anni, perché all'inizio non è stato facile. Ho fatto un bel po' di gavetta fra C e D. L'anno scorso è stato molto duro, la B non è semplice. Siamo riusciti a vincere. I risultati ora non stanno arrivando, ma sono molto contento di imparare un sacco di cose".