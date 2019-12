© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A meno di clamorose novità saranno Inghilterra e Germania le due avversarie dell'Italia nelle amichevoli di lusso del prossimo marzo. Due sfide importanti che serviranno per fugare gli ultimi dubbi del ct Roberto Mancini in vista di Euro 2020. Sul fronte del calendario, si legge sul Corriere dello Sport, la gara contro l'Inghilterra dovrebbe tenersi a Wembley il 27 marzo, mentre quella contro la Germania in 31 dello stesso mese a Monaco di Baviera o Norimberga.

Subito prima del via alla kermesse della prossima estate l'Italia dovrebbe sostenere altri due test amichevoli: uno contro una Nazionale qualificata all'Europeo (sondate Repubblica Ceca, Russia, Ucraina e Austria) e una esclusa.