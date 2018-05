Italia, con Mancini Criscito sogna il ritorno: "Mica è come Ventura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Domenico Criscito ha parlato del possibile ritorno in azzurro e non ha lesinato una stoccata nei confronti di Gian Piero Ventura: "Sono sincero, qualche battuta al mister l'ho fatta. Del resto, Mancini sa cosa posso dare: mica è come Ventura che considerava la Russia troppo lontana per venirmi a vedere. Spero davvero con tutto il cuore d'avere la chance di tornare a vestire l'azzurro".