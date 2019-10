Italia, contro il Liechtenstein si cambia: pronto l'esordio di Di Lorenzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo sarà la novità principale della sfida di domani sera per la Nazionale di Roberto Mancini: il laterale del Napoli sarà una delle tante novità presenti in una squadra fortemente rivoluzionata rispetto a quanto visto nella sfida di sabato sera contro la Grecia. Romagnoli e Mancini formeranno la coppia centrale, con Biraghi laterale e Sirigu in porta. A centrocampo Zaniolo e Verratti dovrebbero essere le mezzali, con Cristante intermedio centrale, mentre in attacco spazio a Bernardeschi e Grifo sulle ali, con Belotti punto di riferimento centrale.