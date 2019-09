© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico Roberto Mancini lo aveva annunciato. Per la sfida contro la Finlandia ci potrebbero essere diversi cambi. A Tampere la Nazionale italiana scenderà in campo con il consueto 4-3-3 con Gigio Donnarumma che sarà confermato fra i pali. In difesa, riporta Sky Sport, la prima novità sarà rappresentata da Izzo che si allargherà sulla destra con Acerbi al fianco di Bonucci al centro mentre Emerson Palmieri sarà confermato a sinistra. In mezzo non ci sarà Verratti dunque spazio a Sensi con Lorenzo Pellegrini e Jorginho a completare il terzetto. In avanti non dovrebbero esserci variazioni rispetto al tridente titolare contro l'Armenia: al centro ci sarà dunque il "Gallo" Belotti con Chiesa e Bernardeschi ai lati.