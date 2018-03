Italia, Costacurta: "Il 20 maggio il nome del nuovo ct. Di Biagio è bravo"

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani dell'amichevole persa contro l'Argentina a Manchester, il subcommissario Figc - Alessandro Costacurta - ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi. Queste le dichiarazioni riportate da Sky Sport: "L'interpretazione dei ragazzi ieri mi è piaciuta. Ieri non contava vincere, anche se credo che il primo tempo fosse impossibile affrontarla meglio. Arrivavamo da un periodo in cui è stato detto di tutto, non era facile. Non abbiamo tirato in porta ma loro non sono stati pericolosi. Il nuovo ct? Credo che serva pensare di più ai giocatori che abbiamo. Non penso che Mourinho e Guardiola avrebbero fatto meglio ieri. Di Biagio è un tecnico federale che è migliorato anno dopo anno, una risorsa per noi. È probabile che sia lui l'allenatore o che entri nel nuovo staff tecnico. Gigi è bravo e in federazione la pensano come me. L'ho seguito recentemente e posso confermarlo. Il 20 maggio saprete chi sarà il nuovo allenatore della Nazionale. Se c'è possibilità di prendere qualcuno più bravo di Di Biagio, ma non penso ce ne siano molti, lo faremo. Il futuro? Abbiamo ascoltato e studiato. Non è facile intervenire sul calcio italiano. Quello che stiamo facendo emergerà nel tempo. Ci sono priorità come quella dei giovani e nelle prossime settimane uscirà il nostro programma".