Italia, Costacurta incontra Ancelotti. Ma il tecnico vuole ancora riflettere

Dopo i primi approcci per telefono Alessandro Costacurta e Carlo Ancelotti si sono visti per parlare della panchina azzurra. Da oggi si guarda al futuro. Il pari dell'Italia con l’Inghilterra - sottolinea il Corriere della Sera - non cambia infatti la filosofia del commissario: Di Biagio ha poche chance di essere confermato. L’idea resta quella di ingaggiare un allenatore di prima fascia, con Ancelotti primo nella lista. Carletto, tornato a Vancouver a casa della moglie per le vacanze di Pasqua, ha preso tempo. La sua prima opzione resta allenare in Premier League, anche se le possibilità di sostituire Conte al Chelsea sono diminuite visto che i Blues sembrano convinti a prendere Luis Enrique. Ancelotti però non ha chiuso le porte definitivamente. Con Costacurta si risentiranno più avanti. Conte, invece, si avvicina al Psg e sembra meno interessato di un mese fa all'azzurro. Mancini, che ha già offerto la sua disponibilità, aspetta. Ranieri non è stato ancora contattato.