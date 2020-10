Italia, Cragno: "L'Europeo? C'è grande concorrenza, ma farò di tutto per essere chiamato"

Serata speciale per Alessio Cragno, che ha esordito con la maglia della Nazionale nella goleada in amichevole dell'Italia contro la Moldavia. Il portiere azzurro ha parlato così ai microfoni di Rai Sport nel post-partita: "È una serata bellissima, sono molto contento. È un sogno che si avvera. Sono i sogni che coltivi da piccolo, e sono felice si siano avverati. Devo ringraziare il mister, perché ha avuto fiducia in me sin da subito e mi ha sempre convocato. E devo ringraziarlo anche per avermi dato l'opportunità di esordire in Nazionale. Sarà durissima andare all'Europeo perché la concorrenza è tanta, ma ciò che conta è che l'Italia faccia bene. Poi è normale che uno ci tenga a far parte di questo gruppo, e farò di tutto per riuscirci".