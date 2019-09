© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bryan Cristante, comunica la FIGC, non è in grado di rispondere alla convocazione in Nazionale a causa della perdurante influenza; il Ct Mancini ha deciso quindi di aggregare agli Azzurri Sandro Tonali (Brescia) attualmente in ritiro con la Nazionale Under 21 a Catania. Il calciatore raggiungerà Bologna domattina. Al momento non ci sono altri aggiornamenti relativi a Insigne, le cui condizioni restano comunque da valutare domattina per definire se resterà o meno nel gruppo che poi mercoledì partirà per Yerevan.