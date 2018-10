Italia, Cutrone da valutare: Belotti spera di rientrare tra i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancini ha già due giocatori da valutare attentamente a Coverciano in vista delle due sfide contro Ucraina e Polonia. Il primo è Patrick Cutrone, ancora non al meglio dopo il problema alla caviglia che lo ha tenuto ai margini nelle ultime settimane (a parte la doppietta in Europa League). Se non dovesse essere al top, il ct convocherebbe subito Belotti, illustre esclusione in questa tornata di convocazioni. Il secondo da valutare è un altro rossonero come Romagnoli che non è stato convocato da Gattuso per il Chievo ma che è comunque partito per Firenze. A riportarlo è Il Corriere della Sera.