Italia, Cutrone: "Il mio sogno? Esordire presto con la Nazionale"

Patrick Cutrone, attaccante del Milan e della Nazionale, durante la sua conferenza stampa di oggi a Coverciano ha parlato anche della sua stagione in rossonero: "Ancora non ho fatto niente, i miei genitori mi aiutano e mi fanno stare con i piedi per terra. A loro devo davvero tanto. I miei sogni? I sogni non finiscono mai, soprattutto per noi giovani. Spero di esordire presto".