Italia, D'Ambrosio: "Sorpreso dalla personalità di Locatelli. Potevamo chiuderla prima"

Autore di una buona prestazione nella vittoria in Nations League dell'Italia sull'Olanda, Danilo D'Ambrosio ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il fischio finale: "Non abbiamo corso pericoli perché abbiamo giocato bene di squadra. Potevamo chiuderla prima, ma è la squadra che rende le partite facili o difficili. Quando affronti una squadra come l'Olanda devi alzare il livello di attenzione, ed è quello che abbiamo fatto. Barella ormai è una certezza, anche nell'Inter. So quali potenzialità abbia, ha personalità e sa gestire i momenti della partita. Locatelli ha sorpreso per la personalità e per il palleggio. Non devo certo descrivere le qualità morali di Chiellini, è un punto di riferimento e speriamo giochi ancora a lungo. Ho preso un'ammonizione un po' eccessiva, e sono stato bravo a gestirla per tutta la partita".