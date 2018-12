Italia, da terra di portieri a un preoccupante calo di numeri uno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fino a pochi anni fa in Italia quando si parlava di portieri c'era l'imbarazzo della scelta. La nostra scuola era all'avanguardia mondiale e tutti, o quasi, che la invidiavano. Ora però le cose sono cambiate, se infatti prendiamo le prime dieci squadre del nostro campionato notiamo che solo quattro hanno un numero uno titolare italiano (Gianluigi Donnarumma del Milan, Andrea Consigli del Sassuolo, Emil Audero della Sampdoria e Salvatore Sirigu del Torino), le altre – a partire dalla Juventus – si affidano a portieri provenienti da altri paesi. Di questi sono due sono nel giro della Nazionale: Donnarumma, titolare ed erede designato di un monumento come Buffon, e Sirigu, mentre Audero per potenzialità ed età può ambire a una maglia azzurra in un futuro neanche troppo lontano (diciamo dopo l'Europeo Under 21 della prossima estate).

In ottica azzurra ci sono poi da considerare altri tre portieri su tutti: Mattia Perin della Juventus, Alex Meret del Napoli e Alessio Cragno del Cagliari. Il primo in estate si è trasferito a Torino pensando di potersi giocare una maglia da titolare, ma per ora è stato relegato a secondo del polacco Szczesny; il secondo, dopo una buona annata alla SPAL, è stato al centro del mercato col Napoli che se ne è assicurato le prestazioni per oltre 20 milioni di euro. La sua avventura in terra partenopea però al momento non decolla a causa di una serie di infortuni che gli ha permesso di giocare appena una gara finora e costretto il club ad acquistare Ospina per far fronte all'emergenza. Infine Cragno titolare per il secondo anno di fila al Cagliari, ma che a 24 anni non si è mai confrontato con qualcosa di più che la lotta salvezza.