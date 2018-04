Italia, Di Biagio: "Balotelli lo conosco a memoria, ma avevo altre priorità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Di Biagio, ct della Nazionale Italiana, ha parlato di Mario Balotelli dagli studi di Premium Sport, escluso dai convocati per le due amichevoli giocate dagli azzurri con Argentina e Inghilterra: "I gol di Mario li conosco tutti quanti avendo visto 15 partite intere con lui in campo quest'anno: sta giocando bene. Ma ho fatto delle valutazioni a 360 gradi, un giocatore deve essere valutato per le realizzazioni e per le prestazioni. Conoscendolo bene ho preferito dare priorità ad altre situazioni".