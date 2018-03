Italia, Di Biagio: "Fare risultato in amichevole primo passo per rinascere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Italia, parla così ai microfoni di Rai Sport in occasione delle celebrazioni per 120 anni della Federcalcio: "Io mi sento lo stesso che fino a poco tempo fa allenava l'Under 21, sono qui per dare una mano alla FIGC e alla squadra, il resto lo vedremo, ma da parte mia c'è la serenità giusta per affrontare un percorso importante. Penso che il vivaio sia fondamentale, in questi 8 anni abbiamo lavorato in simbiosi con tutte le under e abbiamo giocatori importanti da poter portare in Nazionale A. Al di là del blasone delle avversarie per quanto mi riguarda penso che le amichevoli non esistano, bisognerà disputare buonissime gare e cercare di fare risultato, credo sia il primo passo per rinascere".