Italia, Di Biagio su Verratti: "Può fare molto di più"

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale Luigi Di Biagio s'è così espresso sul rendimento di Marco Verratti: "Per me Marco potrebbe diventare veramente un giocatore molto importante. Per me può fare di più, anche se è giudicato in maniera molto severa e ci aspettiamo tutti un salto di qualità. È uno dei pochi che gioca in Champions League, da anni, a buoni livelli".

