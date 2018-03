Italia, Di Biagio: "Tra giovani c'è qualità. Buffon? A breve darà risposta"

Le sue parole a Sky

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi Di Biagio, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Buffon? Nei prossimi giorni Gigi mi darà una risposta. Come primo impatto è entusiasta di venire a darmi una mano in campo e fuori dal campo. Viene montato un caso che non esiste. Ho fatto a Gigi un discorso chiaro. Non deve finire con la Svezia e a me serve ancora, la sua presenza è fondamentale. Qualcuno si è divertito a strumentalizzare qualcosa. Io e Gigi siamo in sintonia, è tutto apposto".

Sulla qualità dell'Italia: "Non siamo ai livelli di Germania e Brasile, se ci sono qui io vuol dire che ci sono dei problemi. Secondo me tra i giovani c'è tanta qualità, con Insigne, Jorginho, Verratti, Bernardeschi. Io devo sfruttare il lavoro dei club. Se ho attaccanti forti, devo giocare col doppio attaccante. Se gli attaccanti non stanno bene, utilizzo gli esterni. E' normale che dipenda dal momento. Il mio obiettivo oggi è rilanciare la Nazionale".