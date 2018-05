Italia, difesa a tinte rossonere: Mancini testa il duo Bonucci-Romagnoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il CT della Nazionale Roberto Mancini ha provato stamani in allenamento il duo Bonucci-Romagnoli al centro della difesa azzurra. Il tandem rossonero, già titolarissimo nel 4-3-3 di Rino Gattuso, sembra così favorito per scendere in campo dal 1' nella prima uscita italiana in amichevole contro l'Arabia Saudita domani.