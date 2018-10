Italia, Donnarumma: "Clima sereno, vittoria che ci dà forza e serenità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria azzurra sul campo della Polonia. Ecco le sue parole: "Stasera abbiamo trovato un grande Szczesny e gli faccio i complimenti. Abbiamo comandato il gioco quasi per tutta la partita e non era facile. Dobbiamo continuare così e pensare una partita dopo l'altra. Il clima è sereno: ci voleva questa vittoria, l'abbiamo meritata e ci dà ancora più forza per andare avanti con serenità. Anche se è difficile cerchiamo di non guardare niente e pensare a noi stessi. Ci voleva questa vittoria per convincerci che siamo un grandissimo gruppo. Ogni allenamento il mister ci fa dare il massimo, dobbiamo ascoltarlo e andare avanti così".