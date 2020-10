Italia, Donnarumma: "Nessun passo indietro dopo Amsterdam, vinciamo le prossime"

Il portiere dell'Italia Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio con l'Olanda: "Ci tenevamo a far bene e vincere davanti al nostro pubblico. Purtroppo non ci siamo riusciti. E' stata una partita dura, abbiamo avuto più occasioni limpide noi ma non le abbiamo sfruttate. Va bene così, speriamo di vincere le prossime due".

Passo indietro dopo Amsterdam?

"No. E' sempre dura affrontare l'Olanda. Abbiamo avute occasioni anche oggi, non le abbiamo sfruttate ma non è un passo indietro".

Il ct ha detto che vincerete le prossime due gare.

"Certo. Il nostro obiettivo è di vincerle tutte. Ci riproviamo a novembre".