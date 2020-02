Italia, dubbi e certezze verso l'Europeo: Kean si gioca un posto in avanti con Orsolini

A margine della lunga intervista realizzata con il ct della Nazionale Roberto Mancini, Il Corriere dello Sport stila una lista dei possibili convocati mettendo i certi e gli incerti nella rosa che dovrà prendere parte al prossimo Europeo del 2020:

Portieri: Donnarumma, Sirigu. Gollini in vantaggio su Meret.

Difensori: Chiellini, Bonucci, Acerbi, Romagnoli. Florenzi e Spinazzola in vantaggio su Di Lorenzo, De Sciglio e D'Ambrosio a destra e su Emerson Palmieri e Biraghi a sinistra.

Centrocampisti: Barella, Jorginho, Verratti, Sensi, Pellegrini. In corsa per completare il quadro: Tonali, Castrovilli e Cristante. Zaniolo in forse in base alle condizioni che verranno valutate a maggio.

Attaccanti: Immobile, Belotti, Chiesa, Insigne, Bernardeschi. Resta un solo nome da scegliere e il ct non vuole sbagliare. Orsolini al momento è in vantaggio, ma in ballo c'è anche Kean.