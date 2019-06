© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia perde la sua imbattibilità difensiva. La Nazionale di Roberto Mancini ha subito gol dalla Bosnia al 32', con Edin Dzeko che ha gonfiato la rete alle spalle di Salvatore Sirigu. L'ultima rete incassata arrivò in amichevole, il 10 ottobre 2018 in occasione del pari per 1-1 contro l'Ucraina. Per gli azzurri l'imbattibilità si ferma a 600 minuti.