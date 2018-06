Italia e giovani: Romagnoli, Caldara e Rugani, ma i titolari sono i "vecchi"

Alessio Romagnoli e Daniele Rugani saranno i due centrali titolari della Nazionale di Roberto Mancini che questa sera sfiderà l'Olanda a Torino, Mattia Caldara lo è stato contro la Francia a Nizza, ma i giovani non sono il presente della difesa azzurra, visto che Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini restano i titolari, almeno fino all'Europeo del 2020. Il processo di ringiovanimento è iniziato ma per i tre giocatori nominati dovranno sudare eccome per scalzare i due difensori che hanno giocato insieme per sette anni alla Juventus.

Il futuro è loro e per tutti e tre sarà fondamentale riuscire a trovare spazio nei rispettivi club di appartenenza, visto che giocano o giocheranno insieme proprio agli attuali titolari dell'Italia. Romagnoli è ormai un titolare inamovibile al fianco ci Bonucci al Milan, mentre Rugani ha trovato difficoltà alla Juventus, dove è stato soltanto un comprimario. Infine l'ormai ex atalantino: la prossima sarà la sua prima stagione alla Vecchia Signora e se dovesse far coppia costantemente proprio con Chiellini potrebbe mettere in crisi Mancini nei prossimi mesi.