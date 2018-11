Italia, ecco Politano: "Serata indimenticabile, felice per il gol e la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Politano, attaccante dell'Inter e della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria contro gli USA in amichevole. "Il mio gol? È una serata indimenticabile, sono contento per gol e vittoria. Era importante vincere, siamo contenti della rete arrivata nel finale. Difficoltà nel fare gol? C'è anche sfortuna, ma bisogna continuare così perché miglioreremo".

Il trasferimento all'Inter ti ha aiutato a conquistare Mancini? "A Sassuolo e all'Inter ho sempre dato il massimo, voglio riuscire a migliorare ogni volta"

.

Gruppo che si sta formando per il futuro? "È la nostra forza, lo dimostriamo in campo. Non abbiamo mai mollato".