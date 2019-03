Fonte: Figc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la brillante vittoria di ieri sera con la Finlandia gli azzurri sono tornati subito in campo questa mattina allo Stadio ‘’Friuli” di Udine per una sessione nella quale sono scesi in campo i calciatori non impegnati ieri, mentre gli altri hanno svolto solo una seduta in palestra. Verificata questa mattina l’indisponibilità di Stefan El Shaarawy e Cristiano Piccini per la gara con il Liechtenstein in programma martedì 26 allo Stadio “Tardini” di Parma, è stato deciso di far rientrare i due calciatori nei propri club per le cure del caso. El Shaarawy lascerà oggi Udine in giornata direzione Roma, Piccini invece seguirà la Nazionale a Parma da dove poi farà rientro a Valencia. Parma intanto si prepara ad accogliere la Nazionale in arrivo in città: l’Amministrazione Comunale illuminerà di azzurro il Palazzo Municipale da stasera fino a martedì 26.