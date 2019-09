© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Italia Emerson Palmieri ha analizzato il successo per 3-1 sull'Armenia ai microfoni di Rai Sport: "Sono contento di aver aiutato la squadra con l’assist ma è stata più importante la vittoria".

Come mai l'Italia ha sofferto così tanto?

"Nei primi quindici minuti loro hanno fatto meglio e dobbiamo dare meriti noi. Poi dopo abbiamo dominato la partita e abbiamo meritato noi".

Campo non perfetto?

"Certo ma allo stesso tempo non può essere un alibi. Il campo non era al massimo ma per entrambe le squadre. Ci sta. L’importante era vincere e l’abbiamo fatto".

Ora la Finlandia?

"Un'altra partita dura ma allo stesso tempo è una grande occasione per rimanere al primo posto e dobbiamo fare di tutto per vincere".