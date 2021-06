Italia, esordio per Raspadori: "Ancora non mi rendo bene conto. Do sempre tutto, sono pronto"

Giacomo Raspadori, attaccante dell'Italia, ha parlato a Rai Sport dopo il suo esordio assoluto in azzurro nella gara contro la Repubblica Ceca: "Un'emozione pazzesca non potrò mai dimenticarlo, davanti alla mia famiglia. Non ho veramente parole. Mi è passato davanti tutto il percorso della mia breve carriera, i momenti belli e quelli brutti. Farlo davanti alla mia famiglia è stato indescrivibile. Ancora non mi rendo conto che sono stato convocato all'Europeo. Ringrazio Mancini per l'opportunità. Sono un giocatore diverso rispetto a Immobile e Belotti, dal punto di vista fisico. Per me è una fortuna averli come compagni, li ho sempre ammirati e spero di rubargli qualcosa. Do sempre tutto e per questo mi sento pronto, penso di essere nel posto giusto. Per me è motivo di orgoglio essere qui, è stupendo e sono un attimo in confusione, sono senza parole davvero".