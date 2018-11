Italia, eterno dubbio Balotelli. Sotto osservazione anche Pavoletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Venerdì sono previste le convocazioni del ct Mancini in vista della sfida contro il Portogallo valida per la Nations League. In attacco tornerà Belotti dopo i gol contro la Sampdoria e Immobile non dovrebbe mancare. Cutrone merita una convocazione, mentre resta il dubbio intorno al nome di Balotelli. Bernardeschi invece deve fare i conti con alcuni problemi fisici e non è certo di poter rispondere all'eventuale chiamata. Sotto osservazione per una potenziale convocazione anche la punta del Cagliari Pavoletti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.