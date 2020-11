Italia, Evani: "Belotti si è allenato bene, ma se avrà problemi domani non lo rischieremo"

Intervenuto in conferenza stampa, il vice-Mancini sulla panchina azzurra Alberico Evani ha parlato anche delle condizioni fisiche del Gallo Andrea Belotti: "Se dovesse avere dei problemi, non rischieremo né lui né altri. Chiaro, in attacco siamo pochi e se Belotti starà bene scenderà in campo. Si è ripreso bene e ieri si è allenato nel migliore dei modi. Credo che stasera vorrà mostrare di essere al top. Se non sarà disponibile lui, valuteremo se mettere in campo un attaccante con le sue caratteristiche o un attaccante con altre caratteristiche, come accaduto due anni fa proprio in Polonia con Bernardeschi prima punta", le sue dichiarazioni alla vigilia dell'incontro di Nations League con la Polonia.