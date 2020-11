Italia, Evani: "Bernardeschi deve ritrovare fiducia in se stesso. Può fare ancora meglio"

Nella sua conferenza stampa post gara della vittoria dell'Italia contro l'Estonia in amichevole, Alberigo Evani ha parlato anche di Federico Bernardeschi: "Questi dieci giorni per lui devono essere importanti per ritrovare fiducia in sé. Questa partita ha fatto bene, ma ha le potenzialità per essere più continuo e fare ancora meglio. Si parla di un ragazzo che ha tutto".