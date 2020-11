Italia, Evani: "Con la Polonia sarà più dura. Recupereremo giocatori, spero anche Mancini"

Alberigo Evani, commissario tecnico che questa sera ha preso il posto di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, nella sua conferenza stampa post gara ha parlato anche della gara contro la Polonia in Nations League di domenica: "È un avversario più complicato, più difficile, avremo qualche giorno in più. Recupereremo qualche giocatore importante, ci auguriamo di avere il mister, ma al di là di quello... Chi è qua, chi viene in Nazionale viene con entusiasmo e grande voglia. Vengono contenti, è più facile per loro dare tutto in partita, ed è ciò che si vede sempre".